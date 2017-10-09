Фото: Amic.ru, Екатерина Смолихина

Здание театра кукол "Сказка" на улице Пушкина в Барнауле должно быть снесено до конца 2017 года. На его месте будет построено новое здание. Таким образом, разговора о реконструкции не ведется. Об этом Amic.ru рассказал вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин.

Ранее на сайте госзакупок появилась информация, что власти Алтайского края объявили торги на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и приобретение оборудования для театра кукол "Сказка". Многие барнаульцы подумали, что речь идет о реконструкции уже существующего объекта, а не строительстве нового.

Цена контракта составляет 297 миллионов 469 тысяч рублей. Финансирование будет осуществляться из краевого бюджета. Заявки на участие в аукционе будут принимать до 17 октября, а сами торги назначены на 23 октября 2017 года.

Работы должны быть закончены не позднее 18 месяцев со дня подписания контракта. Причем работы разделены на 21 этап, последний из которых должен быть завершен не позднее 480 дней с даты заключения контракта. Таким образом, театр кукол должен быть построен к лету 2019 года.

Согласно документации, рабочим предстоит обеспечить устройство фундаментов и оснований, наружных электрических сетей и линий связи, возвести несущие конструкции, сделать кровлю, провести внутренние отделочные работы. Кроме того, строителям предстоит организовать устройство внутренних санитарно-технических систем, а также облагородить территорию.

"До конца октября будет определен подрядчик, который сначала снесет здание, а уже потом начнет строительные работы", — сообщил Андрей Щукин.

Как неоднократно писал наш портал, здание впишется во внешний вид старой части города. В новом проекте на три этажа предусмотрен зал на 200 зрительских мест.

Напомним, в начале декабря, выслушивая доклад начальника управления по культуре и архивному делу Елены Безруковой о строительстве в центре города театра кукол "Сказка", Александр Карлин обрушился с критикой на чиновников за слишком дорогой проект.

Изначально здание должно было стоить 500 миллионов рублей, но губернатор заявил, что это много.

"Я велел два этажа убрать. Вы убрали третий этаж, подвал, а почему цена проекта осталась той же? Николай Николаевич (заместитель губернатора Чиняков — прим. редакции), это что такое? Во сколько уменьшилась площадь объекта? В полтора раза? Тогда скажите мне, почему цена осталась та же? Вы действительно не понимаете или включаете режим непонимания? Речь шла о том, что полмиллиарда дорого для театра кукол "Сказка". Вы размахнулись, собираясь построить подземную стоянку в подвале. Откуда эта дикость? Я вам кукольный спектакль покажу тогда. Но с новым составом действующих лиц. Так же нельзя! Было сказано, в какую сумму нужно уложиться? В "Сказку" можно вложить и 1,5 миллиарда, украсить фасад стразами ручной работы, кресла заказать в Австрии. Но мы говорим о том, что театр небольшой емкости, там менее 200 кресел, какие полмиллиарда?" — высказался Карлин.

В ноябре 2014 года губернатор Александр Карлин заявил, что власти региона намерены в течение трех-четырех лет построить новое здание для театра кукол "Сказка" в историческом центре Барнаула. Оно будет располагаться по соседству со зданием для оркестра "Сибирь" и ансамблем "Алтай".