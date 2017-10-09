Российский президент Владимир Владимирович Путин отметил свое 65-летие 7 октября.
В этот день российские звезды устроили акцию и стали выкладывать в своих аккаунтах Instagram поздравления с хештегом #ПоздравьПрезидента.
"Мира", "огромного здоровья", "счастья", "энергии", "силы духа", "политического долголетия": смотрим, кто из российских звезд принял участие в акции и что каждый из них пожелал главе российского государства.
Принимаю эстафету от @julianachalova от всей души хочу поздравить Владимира Владимировича с Днём рождения! Поэтому считаю просто необходимым в этот день поздравить его и провести флешмоб #ПоздравьПрезидента Передаю эстафету @Irina_medvedeva_official , чтобы она присоединилась к поздравлениям;) #ПоздравьПрезидента #ВладимирПутин #НашПрезидент #happybirthdaymrpresident
Эстафету принял у @stas_mihailoff! Друзья! Сегодня наш президент, #ВладимирВладимировичПутин празднует день рождения! Я к нему отношусь с глубоким уважением, поэтому считаю необходимым поздравить! Сам участвую и вам предлагаю присоединиться к флешмобу #ПоздравьПрезидента! И в первую очередь передаю эстафету @gagara1987 !) Полин, присоединяйся!) #ПоздравьПрезидента #ПутинДР #ДеньПутина #НашПрезидент #Россия #билан #димабилан
В адрес Владимира Путина поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций. Но больше всего поздравлений летит из всех уголков нашей необъятной Родины, присоединяйтесь и вы, ставьте #хештег #ПоздравьПрезидента © #Kremlin.ru / #видео: пользователи #instagram @bilanofficial @zara_music @julianachalova @aleksandrovechkinofficial @nyusha_nyusha @judo_urfo @gagara1987 @gvleps @irina_medvedeva_official #video #Россия #Russia #Russian #ru #русский #Русь #страна #деньрождения #Путин #Putin #ВладимирВладимировичПутин
@russia_president_ Уважаемый Владимир Владимирович, Уральский Государственный Академический русский народный хор поздравляет Вас с днём рождения! Желаем Вам крепкого здоровья и МНОГИЕ ЛЕТА и Урал всегда с Вами! #поздравьпрезидента #путин #уральскийхор #россия #екатеринбург #минкульт #президент #ПоздравьПрезидента #путиндр #любовькродине #национальноедостояниестраны #россияru
@russia_president_ Уважаемый Владимир Владимирович, Государственный академический русский народный Хор имени Митрофана Пятницкого поздравляет Вас с Днём Рождения. Желаем Вам сил и терпения на Вашем не легком пути. МНОГАЯ ВАМ ЛЕТА . С Уважением Хор имени Пятницкого. #ПоздравьПрезидента #поздравьпрезидента #путин #путиндр #юбилей #россия🇷🇺 #любовькродине #национальноедостояниестраны #мыгордимсясвоейстраной
Хотел бы поздравить нашего Президента с Днем рождения! Пожелать крепкого здоровья и терпения! На самом деле, кого мы поздравляем в жизни? Тех, кто нам близок, кого мы хорошо знаем, к кому мы хорошо относимся. Я к своему Президенту отношусь с уважением и благодарен за все, что он делает для нашей страны, в которой мы живем, поэтому считаю необходимым в этот день поздравить его и провести флешмоб #ПоздравьПрезидента Передаю эстафету @adelina_sotnikova_2014 , чтобы она присоединилась к поздравлениям;) #ПоздравьПрезидента #ПутинДР #ДеньПутина #НашПрезидент#президент #путин #деньрождения @kremlin_russian #путин #владимирвладимировичпутин #россия
Стоит отметить, что несмотря на то, что юбилей президента был два дня назад, акция продолжает прирастать новыми пожеланиями, а к флешмобу присоединяются и обычные россияне.
Комментарии
Праздник то какой у артисток и спортсменов! Никого ещё так на пенсию не провожали
желаю жить на пенсию обычного российского пенсионера. ходить по магазинам и аптекам, больницам. своими глазами увидеть всё