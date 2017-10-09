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Досрочные выборы губернатора Новосибирской области могут быть назначены на второе воскресенье сентября 2018 года. Такую информацию сообщила заместитель председателя областной избирательной комиссии Надежда Маринкевич.
"В соответствии с региональным законом о выборах губернатора, в случае досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица выборы назначаются на ближайшее второе воскресенье сентября — это 9 сентября 2018 года", — приводит ее слова "Интерфакс-Сибирь".
Законодательное собрание региона должно назначить выборы в первой декаде июня 2018 года.
Как ранее стало известно, 6 октября президент страны Владимир Путин отправил в отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, который написал заявление по собственному желанию. Полномочия господина Городецкого должны были истечь в сентябре 2019 года. Временно исполняющим обязанности главы назначен Андрей Травников, ранее занимавший пост сити-менеджера Вологды. Это вызвало неоднозначную реакцию у представителей политических партий и общественников одного из самых крупных регионов страны.
Комментарии
Непонятно одно-Зачем человека дёрнули из Вологды???? Местного найти временным никак??? И еще- где то назначают,где то выбирают....Кто пояснит?