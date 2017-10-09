Фото: businessinsider.com
Сенатор-республиканец из США, глава комитета по международным делам Боб Коркер заявил, что американский лидер Дональд Трамп, угрожая другим государствам, может поставить Америку "на путь к Третьей мировой войне". Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на New York Times.
Сенатор считает, что Трамп относится к своей должности главы государства как к реалити-шоу. Коркер отметил, что его беспокоит действующий президент. "Он беспокоил бы каждого, кому небезразлична наша нация", — добавил он.
Кроме этого, сенатор обвинил лидера Соединенных Штатов в том, что тот своими записями в Twitter-аккаунте не раз вредил дипломатическим усилиям Америки. Коркер не привел примеров, лишь отметив, что "в нескольких случаях Трамп своими твитами навредил нам в том, что касается проходивших переговоров".
Ранее сенатор объявил, что не будет переизбираться на третий шестилетний срок на промежуточных выборах в следующем году. Президент США прокомментировал его заявление в Twitter, отметив, что у Коркера "кишка тонка", чтобы участвовать в выборах. Также он заявил, что отказал республиканцу в должности госсекретаря, и обвинил его в том, что он причастен к ядерной сделке с Ираном.
В ответ на сообщения Трампа сенатор написал, что Белый дом стал "детским садом для взрослых".
Комментарии