Ролики – победители международных фестивалей креативности CLIO Awards 2015–2016 гг. можно будет посмотреть в Барнауле на большом экране. 24 октября в 18.30 в барнаульском кинотеатре "Пионер" пройдет "Ночь охотников за рекламой".
Любители смешной и остроумной рекламы смогут увидеть видео из коллекции АВС Show на большом экране кинотеатра в формате Full HD. Каждый ролик переведён на русский язык и профессионально озвучен.
"Мы выбрали для вас только лучшее — ролики, которые без преувеличения можно назвать произведениями искусства. Это настоящие мини-шедевры кинематографа – истории с оригинальным сюжетом, необычными идеями, блестящей режиссурой, неожиданными креативными решениями. Где-то комичные, где-то грустные и драматичные или с налетом эротики, а иногда философские, заставляющие задуматься над важными жизненными вещами – на любой вкус!" - сообщают организаторы мероприятия.
Узнать подробности и купить билет: http://barnaul.kassy.ru/event/1727/order/.
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