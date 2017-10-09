Ряд специалистов утверждают, что выпущенные в 2018 году новые iPhone не смогут работать в России. Причина заключается в том, что компания Apple намерена отказаться от съемных SIM-карт и внедрить в новые модели смартфонов уже готовые. Кстати, такую технологию уже применили в новых Apple Watch Series 3.
Как пишет "Петербургский дневник", у российских компаний на данный момент еще нет технологий, по которым можно было бы внедрить в смартфоны собственные модули eSIM в сотрудничестве с Apple. Альтернативы этому тоже еще нет.
Комментарии
российских компаний на данный момент еще нет технологий, по которым можно было бы внедрить в смартфоны собственные модули
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Так можно, как всегда, заказать у китайцев.
грустно.
они придумали новые технологии, а мы де можем даже еще придумать, как их использовать((
9.10.2017 12:07
- гость -
Купи советский телефон-автомат, грустный айфонщик
они придумали новые технологии .. срубить еще бабла с адептов!
Ага, симку припаяли к корпусу - новая технология. 22-ой век. что там, говорить
А что на фото этой айфон? Какой же он страшный выпуклый как старый телевизор у бабушки.
Скоро айфонщикам шнурки с наушниками раздадут вместо игрушек, чтобы они могли звонить только из офисов эпла И хватит с них. Главное ценник меньше не делать.
У меня был телефон с подобной технологией в 2001 году, номер "зашивали" в телефон, что в "Сотел", что в "Юнисел".
Счас кола-кольщик нам расскажет, что со вшитой симкой тилифон в 50 раз круче чем андроид.
я реально ужасаюсь уровню интеллекта комментаторов.
хоть бы один понимал о чём разговор.
тупые комментируют высеры тупых...
речь о том, что у операторов связи у нас в стране пока нет технологии вшиваемой симки. просто не было такой необходимости, ибо все аппараты поддерживают слотную технологию.
появятся новые телефоны, которых пока тоже нет, появится эта технология и у наших операторов. они не будут терять деньги.
смысла в статье этого "источника" - ноль.
ЗЫ на фото слева вовсе не Айфон)
кому-то по этой причине придется уезжать из этой страны. он еще спасибо за это скажет
9.10.2017 13:10
- гость -
смысла в статье этого "источника" - ноль.
почитайте статью про соль, там смысла еще больше
А айфоны это конек Амика - рекламировать то, что у нас в крае почти не берут