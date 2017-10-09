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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении гендиректора ООО СК "Строй-Тактика". Его обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в причинении имущественного ущерба владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ), говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР.
Во время предварительного следствия было установлено, что обвиняемый планировал похитить деньги дольщиков строительства многоквартирного дома в течение долгого времени. Для этого злоумышленник зарегистрировал в установленном законом порядке ООО, сконцентрировав в руках все властные полномочия, и привлек в качестве инвесторов третьих лиц, которые не знали о его планах.
Затем мужчина получил необходимые документы для строительства и выполнил ряд строительных работ, создав вид осуществления законной предпринимательской деятельности. На строительство дома в Новоалтайске он противоправно и безвозмездно получал деньги граждан, заранее не собираясь заканчивать строительство.
Заключив множество договоров долевого участия в строительстве, в период с 2013 по 2015 год мужчина, используя положение гендиректора предприятия, похитил деньги граждан и организаций на общую сумму свыше 145 миллионов рублей. Затем он скрылся за пределы Алтайского края и долго находился в розыске. В январе 2017 года злоумышленника задержали в Магнитогорске и доставили в регион для проведения следственных действий.
Подчеркивается, что потерпевшими по уголовному делу признаны 73 гражданина. Также было доказано, что от действий гендиректора ООО пострадали два юридических лица, которые по мнимым договорам выполняли работы и оказывали услуги, нужные для проведения строительных и проектных работ.
Отмечается, что следствие собрало достаточно доказательств и направило уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.
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