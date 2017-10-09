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Алтайский край вместе с соседней Республикой Алтай вошел в число регионов-лидеров страны по количеству легковых автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту "Евро-4". Как следует из исследований Автостата, в Алтайском крае лишь около 20 % автомобилей могут считаться экологически чистыми.
В середине этого года в России числилось около 17 миллионов машин, удовлетворяющих экологическим стандартам "Евро-4" и выше. Это соответствует 40% всего парка легковых автомобилей в стране.
Самая высокая доля такой техники отмечена в столичных городах. Под эти показатели попали 23 региона. Наиболее характерно это для Дальнего Востока и Сибири. В Амурской области, Якутии, Алтайском и Приморском краях только каждый пятый автомобиль имеет экологический стандарт не ниже "Евро-4". В Бурятии, Тыве, Республике Алтай и Еврейской АО — каждый шестой. Наименьший же показатель в стране зафиксирован в Магаданской области – 15,3%.
По данным "Автостата", в Алтайском крае 635,9 тыс. легковых машин. Из них со стандартом "Евро-4" и выше только 127,8 тыс. По этому показателю наш регион занял девятое место в рейтинге.
Парк легковых автомобилей насчитывает 48 тысяч экземпляров. Доля соответствия около 20%.
Комментарии
любой дом из частного сектора где топят печь за одну топку в воздух такое количество выбросит, что ни один автомобиль за всю свою жизнь не сможет
Похоже, налог надо ждать на старые авто.
Так, сейчас обсуждается в транспортный налог включить не лошадей а градацию возраста авто.