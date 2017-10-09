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Машина или телефон: какие авто можно купить в Алтайском крае по цене айфона

, ИА "Амител"
Nissan с космическим дизайном, внедорожники и микроавтобусы - авто, которыми жители края могут обзавестись вместо нового гаджета

Фото: https://barnaul.drom.ru

В сентябре компания Apple презентовала новую модель телефона – iPhone X. На официальном сайте компании цена данного телефона заявляется в пределах от 79 990 до 91 990 рублей.

Amic.ru зашел на известный автомобильный сайт Drom.ru и узнал, какую машину могут приобрести жители Алтайского края за эти же деньги. Мы рассматривали только те объявления, где предлагались автомобили на ходу или не требующие глобального ремонта.

Среди того, что жители края могут позволить себе, оказались: Nissan универсал с космической аэрографией за 80 000 рублей, микроавтобусы от Toyota и Nissan за 90 000 рублей, УАЗы с приводом 4WD за 85 000. Особенно предприимчивые могут купить сразу два автомобиля по цене одного айфона.

Для брутальных мужчин

Если вы охотник, рыбак или экстремал, а переписка в чатах не для вас, приобретайте отечественные внедорожники. За 85 000 на автомобильном сайте объявлений можно отыскать отличного друга по бездорожью с механической трансмиссией и военными мостами.

Есть и другой вариант — "Нива 4WD" с новым генератором, музыкой, салоном от иномарки. "Все, что надо, включается", — отмечает автовладелец.

Для большой компании

Те, кто ценит общение в реальности, шумные компании и путешествия, могут приобрести не просто автомобиль, а целый микрофургон.

"Не гнилого, работающего как часы" помощника предлагают приобрести за 90 000.

Просто космос!

Тех, кого привлекает внешний вид, ждет Nissan Bluebird с космическим дизайном, который, как отмечает его владелец, заведется в любой мороз.

Дайте две!

За 90 000 рублей можно приобрести не одну, а целых две машины. Например, себе — за 45 000 рублей Mitsubishi Galant, который находится в отличном состоянии, а жене — за 40 000 рублей Daewoo Matiz с автозапуском, сигнализацией, на ходу, а в комплекте идет зимняя и летняя резина.

Для любителей отечественного автопрома

Всего за 25 000 рублей можно купить ветерана, более 30 лет в строю — оранжевый "Москвич". Любители ретро должны оценить.

Есть и другой вариант — ВАЗ 2106, который, по словам хозяина, "работает хорошо, а едет еще лучше". "Коробка не вылетает и новое сцепление" идут в комплекте.

Напомним, что ранее Amic.ru подсчитал, что для того, чтобы купить новую модель айфона, среднестатистическому жителю края необходимо копить от 16 до 18 месяцев.

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Комментарии

9.10.2017 13:59
- гость -

аааа, так это типа "аэрография"?
а я думал птицы насрали...

0  0
9.10.2017 14:32
- гость -

вот вариант две
себе и жене
классный
жаль что "проблемы с кпп"

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