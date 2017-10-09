Фото: misanec.ru
Бийские полицейские задержали 23-летнего местного жителя, которого застигли на месте совершения преступления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По предварительным данным, ночью злоумышленник снял колеса с иномарки, которая была припаркована рядом с частным домом по улице Малоугреневской. Одно из четырех колес оказалось запасным, что не устроило бийчанина. Пытаясь найти четвертое колесо, мужчина проник в гараж, где его застигли хозяева прямо на месте преступления.
Потерпевшие задержали бийчанина и передали его прибывшим стражам порядка. В ходе осмотра на месте происшествия был найден домкрат и снятые с машины колеса.
По факту кражи, не доведенной до конца по независящим от лица обстоятельствам, полицейские возбудили дело. Вор написал явку с повинной.
Также установлено, что задержанный причастен к другой краже. По словам бийчанина, в начале сентября он проник в один из гаражей на улице Малоугреневской и похитил автомобильную акустическую систему и аккумулятор. Часть похищенного удалось изъять.
Сейчас правоохранители проверяют причастность молодого человека к другим подобным преступлениям.
Комментарии
Какая явка если его повязали? Если только по другим преступлениям, а иначе как то неправильно будет.