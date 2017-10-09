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Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе предложил повременить со вступлением в действие курортного сбора в республике из-за того, что отдыхающие пока не готовы платить дополнительные деньги за отсутствие нормальной инфраструктуры.
Григорий Иоффе предложил подождать несколько лет, когда будет построен мост через Керченский пролив и когда наведется порядок с ценами на авиабилеты.
"Я абсолютно убежден, что сейчас не время вводить курортный сбор, потому что ситуация с развитием курортов в Крыму достаточно сложная, а люди, даже пусть это будут копейки, все равно относятся не очень хорошо, когда их заставляют что-то платить", — цитирует Иоффе РИА "Новости".
Иоффе подчеркнул, что это его личное мнение, решение общественной палаты по этому вопросу не принималось.
"Этого всего нужно дождаться, а сейчас, когда в Крым сложно добраться, авиаперелеты дорогие, переправа из-за непогоды долго стоит, люди опаздывают к месту отдыха — и еще с них брать какие-то деньги, на мой взгляд, стратегически неправильно", — добавил президент общественной палаты.
Как неоднократно писал Amic.ru, курортный сбор будут взимать в четырех регионах страны с мая 2018 года. Речь идет об республике Крым, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. В нашем регионе сумма сбора будет в районе 50 рублей, что принесет бюджету до 50 миллионов рублей. Пока курортный сбор будут взимать только на территории города-курорта Белокурихи.
Комментарии
Умная мысль. Но но госдурцы против