Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
Спокойная, преимущественно без осадков погода всю неделю будет стоять в Алтайском крае, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых. Дождь и мокрый снег возможны только в ночь с 11 на 12 октября.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до -7 градусов, в ночь на пятницу при ясном небе похолодает до -2 до -9. Днем +6...+10. Чуть теплее будет 13 октября (+7...+13 градусов).
Самым теплым днем недели станет суббота — ночью столбики термометров будут колебаться от слабоположительных до слабоотрицательных значений, днем +13...+18 градусов. Короткую волну тепла принесет южный циклон, но уже в воскресенье температура вновь пойдет на понижение.
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