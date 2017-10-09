Фото: facebook.com
Вратарь мадридского "Реала" и национальной команды Коста-Рики Кейлор Навас в раздевалке побрил налысо главного тренера сборной Оскара Рамиреса после того, как команда вышла на чемпионат мира 2018 года. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на ролик, размещенный на странице Федерации футбола Коста-Рики в Facebook.
Издание уточняет, что тренер пообещал побриться налысо, если сборная выйдет в финальную стадию ЧМ-2018. Путевку на чемпионат команде обеспечила ничья со сборной Гондураса (1:1). В результате Рамирес сдержал данное слово.
Сборная Коста-Рики стала 13-й участницей грядущего чемпионата. Уточняется, что национальная команда Коста-Рики пробилась на мундиаль пятый раз в истории, заняв второе место в отборочной группе Северной Америки. Первое место досталось мексиканской команде.
Комментарии