Фото: Amic.ru
Руководитель МУП "Городское зелёное хозяйство" города Барнаула Сергей Гончаров сообщил, что все новые деревья в центре столицы края должны прижиться за три-пять лет. Об этом он заявил в программе "На первом плане. Барнаул".
По его словам, на городских улицах продолжаются осенние работы по посадке деревьев. В Барнауле запланирован снос 1243 аварийных деревьев, посадка вместо них 907 деревьев и 1248 кустарников, а также вырубка поросли общей площадью 42 тыс. кв. метров и реконструкция 16 тыс. кв. метров газона. Реновация коснулась в основном центральной части города, так как зеленым насаждениям здесь уже порядка 60 лет, они якобы потеряли свой эстетический вид.
Посадка новых деревьев была согласована с представителями экологических организаций, специалистами института имени Лисавенко и властями города. В итоге были высажены рябины, клены, липы, кустарники.
"У нас есть обязательства 3 года заниматься подсадкой деревьев, которые не приживаются. Обычно это около 15%. Все деревья, которые мы посадили, будут расти", — сказал Сергей Гончаров.
Отметим, что этим летом массовая вырубка деревьев в столице Алтайского края вызвала протест у горожан. В итоге на акцию протеста вышло несколько десятков человек. Между тем, как поясняли власти, вырубаются только те деревья, которые подвержены грибковым и вирусным заболеваниям.
Комментарии
А пеньки кто убирать будет?
А вопрос можно? Почему в новом огромном краснодарском парке у нового стадиона высадили уже большие деревья, а у нас высаживают саженцы, половину которых потом ломают, а половина просто не приживается.
У нас в Сибири нехватка деревьев?
а потом их можно спилить
А вопрос можно? Почему в новом огромном краснодарском парке
про дендрарий и неудобно спрашивать
а здесь только пеньки с чахлыми прутьями
9.10.2017 13:42
- гость -
У нас у домов все благоустроили, насадили саженецов энтих. Вот они уже года 2 стоят, как их посадили и ни туда ни сюда. Половину уже поломали. На ленинском похожая картина. Ну привезли бы приличных деревьев и вкопали. Техники то полно.
Ну привезли бы приличных деревьев и вкопали. Техники то полно.
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Ага и все деньги тогда шоферам да владельцам техники уйдут. Что тогда воровать?
То есть журналисты не увидели, что вырубки в очередной раз сократили и скорей всего теперь не будут вырубать рощу у Политеха, не смотря на то, что раньше мамой клялись, что все деревья уже завтра будут падать на людей и машины?
На Профинтерна огромные пни оставили около домов, не эстетично
И где кустарники посажены? Что-то не вижу
9.10.2017 14:16 - гость -
Кустарники - это микроелки, которые на мемориале посадили.
И где кустарники посажены? Что-то не вижу
Они семена в землю зарыли. В следующем году прорастут.
9.10.2017 13:48
- гость -
О том и речь, что прутики, которые не факт, что приживутся, просто экономия, а там ещё можно будет через два, три года эти прутики снести, после ещё такие же прутики посадить и так до бесконечности, как же наши предки такой город озеленили успешно?!
9.10.2017 14:18
- гость -
9.10.2017 14:16 - гость -
Кустарники - это микроелки, которые на мемориале посадили.
1248 штук в одном месте? Сильно).