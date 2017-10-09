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Публичные слушания по обсуждению проекта бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов пройдут в Барнауле 20 октября, сообщается на сайте БГД.
Слушания пройдут в зале заседаний на улице Короленко, 58 в 9.00. Участвовать в публичных слушаниях могут жители города Барнаула не моложе 18 лет.
Регистрация участников будет проводиться 20.10.2017 с 08-00 до 08-50 по месту проведения публичных слушаний при наличии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Объем доходов бюджета краевой столицы – 9 млрд 282 млн 38 тыс. рублей. В том числе безвозмездные поступления из краевого бюджета планируются в сумме 2 млрд 921 млн 815 тыс. рублей.
Общий объем расходов прогнозируется в размере 9 млрд 658 млн 214 тыс. рублей.
На 2019 год доходы городского бюджета прогнозируются в размере 9 млрд 440 млн 820 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из краевого бюджета в сумме 2 млрд 937 млн 465 тыс. рублей. Общий объем расходов на 2019 год запланирован в размере 9 млрд 903 млн 226 тыс. рублей, на 2020 год – 10 млрд 161 млн 716 тыс. рублей.
6 октября в Барнауле прошло первое заседание Барнаульской городской думы нового созыва. Ее председателем была избрана Галина Буевич — ректор Алтайского института культуры и искусств.
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