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Барнаульская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы за нарушение ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Следствие установило, что обвиняемая, находясь за рулем Toyota Ipsum, не уступила дорогу мусоровозу МКМ-4605 на шасси КамАЗ, который ехал по главной дороге, применила небезопасный маневр (поворот налево на перекрестке) и столкнулась с мусоровозом.
В результате ДТП пассажирка иномарки получила закрытую травму грудной клетки и открытую черепно-мозговую травму. Через два дня пострадавшая скончалась в краевой клинической больнице.
Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Суд рассмотрит уголовное дело по существу.
Комментарии
Под диктовку Бикташева писали?????
Спасибо. Реакция на критику - зачёт
"Спасибо" тогда тоже удаляйте, хитрецы.
Помню на амике эту аварию обсуждали, некоторые женщины обвиняли мусоровоза, за то что не уступил, она ведь ему мигала
т.е. у мусоровоза была возможность избежать?
А про московского водителя на мерседесе ФСБ уже забыли.