26 сентября на сайте Amic.ru стартовало голосование в фотоконкурсе "Самая обаятельная невеста", а сегодня, 9 октября, мы подводим итоги.
Две недели в редакцию приходили свадебные снимки. 24 прекрасных невесты решили принять участие в нашем конкурсе и поделились с нами фотографиями самого трогательного и запоминающегося дня – дня своей свадьбы.
Милые, красивые, нежные, обаятельные, женственные - только такие эпитеты приходят в голову, когда просматриваешь фото.
Уверены, что каждая из участниц достойна победить, однако наши читатели самой обаятельной невестой посчитали Татьяну Архипушкину (Харькину). Ее фото набрало 805 голосов.
Татьяна, поздравляем вас с победой! Прекрасная роза в колбе от buket_fleur_barnaul ваша.
Amic.ru свяжется с вами и расскажет, как забрать ваш приз.
Результаты голосования можно посмотреть в материале ниже.
Комментарии
Спасибо, очень приятно!
весьма премилая особа!
Девушка - милая, Фото - просто жесть
... Как еще столб из головы не умудрились вырастить.
Подходит по-моим критериям, что редкость в наше время.
Сравните, кстати, со вчерашней итальянкой.
Что ж с ней делать то с такой обаятельной, но не умной. Умная не будет выворачивать свою личную жизнь третьим лицам. Собственно и оставшиеся 23 тоже "ума палата". Привет мужьям.
9.10.2017 15:33
- гость -
да тут то практически аскетично всё.
вы посмотрите что в Инстаграмме делается.
у каждой тёлки сейчас есть Инста.
что они там постят - это откроваенное порно)
9.10.2017 15:43
- гость -
У победительницы есть порно на странице? Посмотрел бы.)
9.10.2017 15:43
- гость -
9.10.2017 15:33
- гость -
да тут то практически аскетично всё.
вы посмотрите что в Инстаграмме делается.
у каждой тёлки сейчас есть Инста.
что они там постят - это откроваенное порно)
Инста не только у телок есть.....но разумные люди выкладывают туда, рыбалку, охоту, свои кулинарные изыски, но ни в коем случае не семью, детей...это нужно бережно хранить и не выставлять напоказ.
)))Какие смешные эти все про всё знайки.