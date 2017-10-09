Фото: Mash
В сети опубликовано видео последствий серьезного пожара на рынке "Синдика" в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Издание отмечает, что пожарные смогли ликвидировать горение утром в понедельник, 9 октября. "В 07:03 — ликвидация открытого горения. Дальнейшая информация уточняется", — сообщили в МЧС России.
Напомним, что пожар в торговом комплексе начался днем в воскресенье, 8 октября. Общая площадь возгорания достигла 55 тысяч квадратных метров, часть здания обрушилась. Из ТЦ эвакуировали порядка трех тысяч человек, при этом пострадало всего три человека.
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Эксперты оценили ущерб от пожара в 5 миллиардов рублей.
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