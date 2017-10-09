Фото: НДН.инфо
Сибирский полпред президента Сергей Меняйло в понедельник, 9 октября, официально представил новосибирским депутатам, членам правительства региона, городским и областным чиновникам врио губернатора Андрея Травникова, пишет "НДН.инфо".
6 октября президент страны Владимир Путин своим решением освободил от должности главы сибирского региона Владимира Городецкого и назначил врио Андрея Травникова, который до этого работал главой города в Вологде. Уже известно, что выборы губернатора в Новосибирской области пройдут в сентябре 2018 года.
Сергей Меняйло поблагодарил Владимира Городецкого за работу.
"Многое сделано, многое предстоит. Существуют возможности работы и возможности выполнения задач. Надеюсь на то, что работа совместная будет организована врио. Я прошу учесть результаты, которые есть, используя свой потенциал", — отметил полпред.
Врио губернатора познакомили с членами правительства региона, представителями исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления.
"Я уверен, что в этом зале собрались люди, для которых основная цель жизни и работы — цель развития Новосибирской области. <…> Как показывает история, ни одной территории на пользу не шли конфликты. Обращаюсь к вам с просьбой обеспечить консолидацию усилий для решения общих задач", — приводит слова Травникова портал "Сибнет".
"Сегодняшнее кадровое решение — это элемент обновления. Но это обновление будет восприниматься людьми, когда оно даст положительные результаты", — отметил экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Также он пожелал Травникову "полюбить этот край".
Комментарии
Вот,оказывается,для чего нужен полпред))))