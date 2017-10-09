Фото: lifetambov.ru
Алтайская краевая молодежная организация ЛДПР совместно с координаторами первичных отделений Барнаула провела "Ласковый день", помогая городскому приюту для животных. Об этом пишет пресс-служба партии.
В течение четырех часов либерал-демократы укрепляли шлакоблоками вольеры, делали заграждения, чистили конюшню и гуляли с собаками. Также они убрали 25 мешков мусора на территории приюта "Ласка".
Подчеркивается, что собакам партийцы привезли кости, а сотрудникам-волонтерам — упаковку медицинских перчаток для ухода за животными.
По словам активиста краевой молодежной организации ЛДПР Захара Торычева, подобная акция будет проводиться постоянно. Он призвал всех желающих присоединиться к ней.
Комментарии
А почему денег в сумме 200 000 НЕ ДАЛИ !!!