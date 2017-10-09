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Россиянка Мария Шарапова вошла в сотню обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом в понедельник, 9 октября, пишет "Лента.ру" со ссылкой на сайт организации.
30-летняя теннисистка оказалась на 86-й строчке, поднявшись на 18 позиций. Лучшей среди россиянок назвали Светлану Кузнецову, она расположилась на восьмом месте. Елена Веснина поднялась на строчку вверх и оказалась на 20-м месте, а Дарья Касаткина поднялась с 34-й на 29-ю строчку.
Лидером рейтинга WTA стала румынка Симона Халеп. ТАСС подчеркивает, что она стала первой румынкой в истории, возглавившей рейтинг WTA.
Напомним, Шарапова вернулась на корт в конце апреля текущего года. Перед этим она отбыла 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония. Во время паузы россиянка написала автобиографию, которая вышла в свет в сентябре.
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