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Губернатор Карлин потребовал не допустить потери урожая из-за непогоды

, ИА "Амител"
Глава региона потребовал завершить уборочную кампанию в срок

Фото: eartdgdfg.liskionline.ru

Губернатор Александр Карлин поручил первому заместителю председателя правительства Александру Лукьянову взять на личный контроль ход уборочных работ на всех территориях Алтайского края и не допустить потери урожая из-за непогоды. Об этом глава региона заявил в понедельник, 9 октября, в ходе оперативного совещания.

"Я прошу сделать все для того, чтобы сельхозпредприятия и фермерские хозяйства, если у них возникают сложности, оперативно получали нашу помощь. Необходимо совместно со специалистами райсельхозуправлений обеспечить максимально удобную логистику переброса техники. Мы должны сделать все, чтобы завершить уборочную кампанию в оптимальные сроки и не допустить потерь урожая. Для этого есть все возможности, необходимо усилить организационную работу. Прошу ежедневно докладывать мне о ходе уборочной кампании", — обратился Александр Карлин к Александру Лукьянову.

Отметим, что на прошлой неделе на большей части территории Алтайского края выпал снег. При этом во многих районах еще не до конца убран урожай. Как заявил на совещании Лукьянов, в регионе убрано более 84% зерновых культур с общей площади 3 млн 160 тыс. га. Общий намолот составил 4 млн 266 тысяч тонн. Урожай основной культуры — пшеницы — собран с площади более 82%.

Как отметил вице-губернатор, неплохими темпами идет уборка гречихи. Средняя урожайность свеклы в этом году превышает 460 центнеров с гектара. 298 тысяч тонн сахарной свеклы вывезено на переработку. Ряд сельхозпредприятий края приступили к уборке подсолнечника, собрано в пределах 9% этой культуры. Урожайность подсолнечника является небывалой — порядка 12 центнеров с гектара.

По словам Александра Лукьянова, близится к завершению уборка сои и рапса — работы на полях с этими техническими культурами будут выполнены в ближайшие 2-3 дня.

Кроме того, губернатор Карлин поручил вести мониторинг цен на зерно и другую продукцию растениеводства. В том числе необходимо поддерживать рабочие контакты с Министерством сельского хозяйства России. Ранее правительство Алтайского края направляло в Минсельхоз России предложения о проведении зерновой интервенции и соответствующих торгов."Прошу контролировать ситуацию на фоне мер, принятых правительством России и Министерством сельского хозяйства России по облегчению и удешевлению трафика сельхозпродукции к международным приграничным станциям и морским портам. Мы надеемся, что эти меры позволят сократить тенденцию снижения цен. Тем не менее контролируйте ситуацию, поддерживайте контакты с нашими переработчиками зерна и другой сельхозпродукции, предлагайте меры по вмешательству государства в ситуацию с ценами на сельхозпродукцию", — подытожил глава региона.


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Комментарии

9.10.2017 15:25
АЛЕКСАНДР

прошлый выходной воочию наблюдал как подействовал призыв губернатора: по его власти снег с полей романовском мамонтовском....... почти сошел, ударили морозы. Пшеница колосится на корню, свекла набирает вес корня, гречка дозревает в волках, семечка загнивает на корню. Кто то успел с погодой, а кто то решил что все успеет. конечно, потом все это отражается на качестве продукта. Влажное зерно или семечка ничего не стоят, загорится ничем не удержишь. сушить- не в силах. свеклу вырываем из грязи разрывая технику. Что говорить зона рискового земледелия.

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9.10.2017 15:27
Фермер

Цена на зерно в 2017 году: пшеница - 5000 рублей за 1 тонну, горох - 6000 рублей за 1 тонну, Цена на зерно в 2016 году: пшеница - 7500 рублей за 1 тонну, горох - 10500 рублей за 1 тонну. Цена в этом году ниже, работы больше, денег соответственно меньше. Чтобы вовремя убрать урожая нужна новая техника, которая стоит огромных денег.В реале одно хозяйство не будет давать технику другому хозяйству, только если в аренду, за огромную плату. Контролируйте цены на зерно, и не плюйте в колодец из которого пьете. А из колодца фермеров пьют продавцы запчастей, солярки, сельхозтехники, поставщики электроэнергии, фнс, и другие.

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9.10.2017 15:40
фермеру или не фермеру

Что-то вы не то написали

Твердая пшеница, 3 класс цена в Барнауле на вагоне 11 200 р за тонну.

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9.10.2017 15:49
- гость -

Не ври, фермер Горох не лущеный не шлифованный 14 000 руб за тонну без НДС

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9.10.2017 16:09
Фермер 2

Готов продать по 8 р,с НДС, бери и продавай по 14

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9.10.2017 16:16
- гость -

А как он может что-то ТРЕБОВАТЬ у частного предпринимателя (фермера)? Это его дело и его риски. Вот что значит жить съездами ЦК КПСС.

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9.10.2017 16:37
Гонец из Пензы

продолжу:
карлин потребовал у жителей края:
больше зарабатывать
меньше болеть
рано не умирать
соблюдать ПДД и т.д.

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