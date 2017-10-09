"Ростелеком" в рамках месячника пожилого человека поздравил с началом учебного года слушателей школы компьютерной грамотности для старшего поколения и подарил педагогам для обучения популярное пособие "Азбука интернета".
Компания не первый год сотрудничает со школой компьютерной грамотности, которая организована на базе Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова. В новом учебному году, который начался в октябре, к обучению приступила первая группа из 16 человек.
"Ростелеком" традиционно приветствовал новичков и презентовал популярное среди пенсионеров учебное пособие "Азбука интернета" и его интернет-версию www.azbukainterneta.ru.
Обучающее пособие и интернет-портал были разработаны в 2014 году в рамках Соглашения, подписанного между "Ростелекомом" и Пенсионным фондом России.
К новому учебному году базовый курс "Азбуки интернета" значительно обновлен. Теперь он состоит из 14 уроков. Две новые главы посвящены электронным услугам, доступным на сайте Пенсионного фонда России, а также поиску работы через интернет.
Обновилась глава издания, посвященная первым шагам в освоении компьютера: теперь в учебнике подробно разобраны две версии операционной системы Windows – седьмая и десятая. Преподаватель может подробно разобрать использование той версии, которая установлена на компьютерах большинства учеников его группы. Рекомендации и методические материалы для преподавателей также приведены в соответствие с содержанием новой версии издания.
На встрече с первой в этом году группой слушателей представители компании поздравили учеников и педагогов-волонтеров с началом учебного года и вручили каждому футболки с фирменным роботом "Максом", ручки и блокноты.
"Люди за пятьдесят, которые нашли в себе смелость прийти на курсы и снова, как в школьные годы, сесть за парты, заслуживают уважения. Подарками и поздравлениями мы стараемся их подбодрить и настроить на изучение интернета, который впоследствии поможет им оставаться на волне современной жизни", — рассказал директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк.
Школа компьютерной грамотности образована на базе Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова в 2010 году. Преподавателями школы являются сотрудники библиотеки, которые обучают пенсионеров на добровольной основе. Школа тесно сотрудничает с "Союзом пенсионеров России" по Алтайскому краю. За семь лет в ней прошли обучение около тысячи барнаульских пенсионеров. Сегодня на базе школы работает клуб "Азбука компьютера", открыта аналогичная веб-страница в "Одноклассниках", действует несколько тематических мастер-классов.
Алтайский филиал "Ростелекома" организует и поддерживает курсы по повышению компьютерной грамотности среди пенсионеров с 2009 года. Компания выступала генеральным партнером социальных проектов "Снова в школу", "Связь поколений онлайн", "Бабушки онлайн, дедушки онлайн".
В 2014 году "Ростелеком" и Отделение Пенсионного фонда России по Алтайскому краю в рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве презентовали совместный продукт — учебное пособие "Азбука интернета" и специально разработанный портал www.azbukainterneta.ru. Компания ежегодно поддерживает региональный этап чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.
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