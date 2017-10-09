В Сочи прошел фестиваль бейсджампинга, в рамках которого 8 октября был установлен рекорд по массовости в прыжках.
25 парашютистов одновременно прыгнули в ущелье высотой 240 метров с подвесного моста в скайпарке.
"Как красиво!" — реагируют на увиденное те, кто смотрел на установление рекорда со стороны. Смотрим, как это было, и мы.
МИРОВОЙ рекорд! 25 человек одновременно прыгнули с парашютами со Скайбридж в Скайпарке Сочи! 25-вей!!! Невероятная красота! Многовей — это массовый прыжок, когда одновременно прыгают несколько парашютистов. 25 куполов раскрылись одномоментно над Ахштырским ущельем. И это еще не все! Впереди (8 октября) еще целый день Бейс-фестиваля, 4 сета прыжков! Это нельзя пропустить, это надо видеть! (Спасибо за фото Илье Гладких geometria.ru) #skyparkbasedays2017 #скайпарк #skyparksochi #скайпарксочи #сочифорния #парашют #кудапойтивсочи #basejumping #бейсджампинг #парашютныйспорт
Комментарии
завидно
завидно
это МИРОВОЙ рекорд!