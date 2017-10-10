Наступающие осенние холода многих подталкивают отправиться туда, где тепло, море, солнце и прочие бонусы Юга. Барнаульцы не стали исключением. Как рассказала вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Наталья Гордеева, спрос на заграничные путешествия в октябре и ноябре будет достаточно высок, связано это еще и с приближением школьных каникул. Среди популярных направлений остаются Вьетнам и Таиланд.
"Из Барнаула осенью нашим туристам предлагается два направления — Вьетнам и Таиланд, пока только Паттайя, но к Новому году еще добавится цепочка на Пхукет. Больше вариантов перелетов из Новосибирска. Помимо упомянутых направлений, оттуда можно вылететь в Индию, Арабские Эмираты, Китай. В этом году впервые поставлен прямой перелёт на остров Фукуок (Вьетнам), куда можно отправиться уже с 25 октября", — объясняет Наталья Гордеева.
Среди внутренних направлений популярностью у барнаульцев пользуются Санкт-Петербург, Москва, а также черноморские курорты. Кроме того, жители краевой столицы на выходных по возможности стараются выезжать в Горный Алтай и Белокуриху.
Слова эксперта подтверждает и комментарий представителя туристической компании "100 дорог".
"Спрос на туристические путевки есть, раскупают их хорошо. Среди основных направлений из Барнаула Вьетнам, Таиланд, Паттайя, из Новосибирска летят в Арабские Эмираты, Китай и Чехию", — рассказала менеджер компании Наталья.
Комментарии
Сезон дождей в ЮВА.
О, да, барнаульцы отдыхают на свмых фешенебельных направлениях))