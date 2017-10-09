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В сети появился список российских фанатов, которым запретили доступ к матчам чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом пишет Life со ссылкой на Телеграм-канал Mash.
Отметим, что в документ включены 109 фамилий, из которых одна принадлежит девушке. Ознакомиться с полным списком можно по этой ссылке.
Издание пишет, что создание чёрного списка фанатов из России, которые не смогут посетить игры мирового первенства, анонсировали еще в апреле. Тогда речь шла о 150 людях, которые не раз нарушали общественный порядок. В связи с этим издание предполагает, что опубликованный список может быть расширен.
Предполагалось, что список создадут при содействии служб безопасности клубов, которые выступают на чемпионате РФ.
Если запрет будет нарушен, болельщиков привлекут к административной ответственности: им будет грозить административный арест на срок до 15 суток или штраф на сумму до 25 тысяч рублей.
Отмечается, что впервые черный список нарушителей сформировало МВД в октябре 2015 года. В перечне из 2750 человек оказались те, кто с 2010 года привлекался к ответственности за распитие спиртного в общественном месте, курение, мелкое хулиганство, порчу чужого имущества и нарушение правил поведения зрителей на спортивных мероприятиях.
В октябре прошлого года правоохранители "разгрузили" список после того, как фан-клубы ужесточили контроль над болельщиками, стали уделять внимание профилактическим беседам с членами своих организаций. В итоге список сократился до 297 человек.
Комментарии
Хорошо, что Россия использует мировой цивилизованный опыт отсева быдла позорящие страну.