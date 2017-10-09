Фото: vedtver.ru
Старший следователь одного из отделов Главного следственного управления ГУ МВД по Алтайскому краю задержан в Барнауле за получение взятки в размере 10 тысяч долларов. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, сотрудник полиции, используя свое служебное положение, предложил жителю города Барнаула передать ему взятку в виде денег в особо крупном размере за вынесение им по материалу доследственной проверки постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Тогда мужчина обратился в управление ФСБ РФ по Алтайскому краю, которое взяло дело под личный контроль.
"4 октября 2017 года при получении от гражданина, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, 10 тысяч долларов США в качестве части ранее обозначенной взятки, противоправные действия следователя МВД были пресечены сотрудниками ФСБ", — говорится в сообщении ведомства.
По ходатайству следователя высокопоставленного полицейского заключили под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на дальнейший сбор и закрепление доказательств, свидетельствующих о совершении сотрудником полиции коррупционного преступления.
Отметим, что уголовное дело стало продолжением серии уголовных дел в отношении высокопоставленных алтайских полицейских. Так, 13 сентября экс-замначальника УМВД по Барнаулу Андрея Арестова приговорили к 8,5 годам строгого режима за взятку в 700 тысяч рублей.
В ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщили, что в настоящее время по этому факту назначена проверка, по ее завершению будет принято процессуальное решение. Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.
Комментарии
высокопоставленного полицейского отправили в заключение под стражу
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Зачем? Вон Улюкаев куда больше взятку взял и под домашним арестом.
Пора вертать вышку, иначе не как...
Некто Шматов по моему.... Совсем по с ума по сходили. Скоро Тагила и Иркутска не хватит, садятся конвейером .
Алтайбизнес банк...
Зачем? Вон Улюкаев куда больше взятку взял и под домашним арестом.
Потому что нужна жертва. Не Улюкаева же кидать на растерзание.
Один мой знакомец... полковник... на мой вопрос, какой должна быть твоя зарплата сейчас, что бы не хотелось взять... он мне ответил от 180 тыс примерно. Помню нас оборванцев в 90 е когда зп совсем не платили месяца по 4 . И сейчас они оборзевшие жирные,наглые коты.
он мне ответил от 180 тыс примерно.
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И всё равно будут брать, только не 10000$, а 40000$
Видать в области ДТП взятка ? Ведь это у них материалы доследственной проверки у следователей. А среди остальных следователей такие материалы у оперов! Или нет??? Ну вот и очередь Сычева пришла! Пора на выход В.В.
Дню российской пилиции посвящается:
Старший следователь одного из отделов Главного следственного управления ГУ МВД
"Если кое-кто и кое-где у нас порой честно жить не хочет............"
Надо бы им зарплату поднять чтоб на взятки не велись.
обэп тогда весь можно посадить
Потому что нужна жертва. Я вас умоляю...это они-то жертвы? Чтобы вымогать взятку в Барнауле, где все друзья или родственники, или вместе учились и прочее, надо обладать огромной наглостью и полной уверенностью в безнаказанности. А вот почему так - надо спросить алтайское начальство!
9.10.2017 17:02
- гость -
Надо бы им зарплату поднять чтоб на взятки не велись.
Сколько у Улюкаева была или шлюхи Васильевой? Или Арестов получал как уборщица?
Может Медведеву и Путину голодно? А судьи, прокуратура? А депутаты ГД? Ворам мало всегда.