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Любимая закуска: рассказываем, как и из чего приготовить холодец

, ИА "Амител"
Готовим холодец с курицей, индейкой, свининой и говядиной на Кухне.Amic.ru

Фото: Y-media.info

Студень, или холодец — желанное блюдо на праздничном столе во многих семьях. И, конечно, у настоящих его ценителей есть свой любимый рецепт и секрет приготовления. Но в качестве разнообразия мы советуем попробовать и те, которые мы собрали для Кухни.Amic.ru.

Холодец из курицы

Что потребуется?

  • Курица — 1,5-2 кг
  • Морковь — 1 шт.
  • Горошек зелёный консервированный — 1 банка
  • Корень петрушки — 1-2 шт.
  • Соль — 1 ст. ложка 
  • Лавровый лист — 2-3 шт. 
  • Лук - 1 шт.
  • Перец черный горошком — 10 шт. 
  • Желатин — 1 пакетик (25 г)

Как готовить?

Курицу помыть, выложить в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. Почистить коренья, порезать их крупными частями и добавить к курице. Варить около 20 минут на медленном огне. После солим и держим на огне еще 50-60 минут. В конце добавить пряности и варить еще 5-10 минут. Охладить мясо и отделить от костей. Налить стакан бульона, добавить желатин, размешать до полного растворения. Перелить в куриный бульон, перемешать. Мясо нарезать, петрушку порубить. В формочки уложить зелень петрушки, нарезанную морковь, куриное мясо, зеленый консервированный горошек и залить все бульоном. Дать остыть.

Холодец из свинины с индейкой

Что потребуется?

  • Ножки свиные — 2 шт.
  • Ножка индейки - 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок – по вкусу
  • Перец чёрный молотый – по вкусу
  • Соль – по вкусу

Как готовить?

Свиные ножки залить холодной водой и вымочить в течение нескольких часов. После тщательно вымыть, обскоблить, положить в глубокую кастрюлю и залить холодной водой. Добавить вымытую ножку индейки. Вода должна превышать уровень мяса примерно на три пальца. Довести до кипения, снять пену, убавить огонь до слабого, прикрыть посуду крышкой и варить в течение 6-8 часов. Примерно в середине варки добавить очищенную морковь и лук в шелухе, посолить по вкусу.

Готовое мясо вынуть из бульона, отделить от костей, разобрать на волокна, разложить по тарелкам или формам. Бульон процедить и залить им мясо. Добавить мелко нарубленный или раздавленный чеснок, поперчить.

Поставить холодец из индейки и свинины в холодное место и выдержать до полного застывания.

Заливные яйца

Что потребуется?

  •  Скорлупа от яиц — 7 шт.
  • Ветчина (мясо, колбаса)
  • Горошек
  • Кукуруза
  • Навар от холодца или 1 окорок и 2 ст.л. желатина
  • Зелень

Как готовить?

Скорлупу яиц тщательно промыть и замочить в теплой воде с содой примерно на 25-30 минут. Нарезать ветчину соломкой и уложить в скорлупу вместе с кукурузой, горошком, зеленью, залить наваром или бульоном с желатином. После того, как холодец застынет, очистить его от скорлупы.

Телячий студень

Что потребуется?

  • Рульки телячьи – 2 шт.
  • Мякоть телятины – 1 кг
  • Морковь – 2 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Лавровый лист – 3 шт.
  • Перец горошком – 10-12 шт.
  • Зелень петрушки
  • Чеснок – 1 головка (по вкусу)
  • Соль

Как готовить?

Мясо промыть, уложить в большую кастрюлю и залить водой. Довести до кипения, снять пену. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и варить 2-2,5 часа. Добавить очищенные овощи: лук порезать на 4 части, морковь крупно порубить, добавить стебли петрушки и укропа. Всыпать специи и добавить 1 ст. ложку соли. Держать на огне еще 2-2,5 часа. Процедить студень через дуршлаг. Мясо убрать и остудить. Бульон поставить на огонь, довести до кипения и положить продавленный или мелко порезанный чеснок. Посолить по вкусу. По инструкции добавить желатин. Выложить овощи в форму, сверху мясо, залить бульоном. Остудить и убрать в холодильник.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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