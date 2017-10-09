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В этом году в Алтайском крае от гриппа будет бесплатно привито рекордное количество жителей — 1 миллион 18 тысяч человек. В рамках прививочной кампании в регион поступил практически весь необходимый объем вакцины. Оставшиеся 18 тысяч доз поставят в край до середины октября. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольга Егорова.

"Всего будет привито 43,5% жителей края. В прошлом году такая возможность была предоставлена лишь 36% населения. Уже израсходовано 70% поступившей вакцины, за счет федеральных средств привито 715 тысяч человек. Еще 6600 человек прошли иммунизацию за счет личных средств или за счет работодателя", — рассказала Егорова.

Эксперт отметила, что перед ними сейчас стоит задача завершить прививочную кампанию в максимально короткие сроки, пока наблюдается минимум медотводов.

На данный момент эпидпорог в Алтайском крае не превышен — до критической отметки не хватает 2%. За прошедшую неделю было отмечено 18 тысяч заболевших, из них 12 тысяч — дети до 14 лет. Вирусов гриппа пока выявлено не было. Сейчас в основном циркулируют парагрипп, аденовирусы, риновирусы.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, этой зимой будут встречаться такие виды гриппа, как H3N2, грипп В, H1N1. Встречу с ними в Алтайском крае прогнозируют на январь. Но, по словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Алтайского края Валерия Шевченко, не исключено, что первые случаи будут зафиксированы уже в декабре. Чтобы сформировать хорошую иммунную прослойку и с меньшими потерями пережить этот период, гражданам стоит поторопиться.

"В прошлом году столкнулись с десятками обращений от граждан, которые хотели привиться в ноябре – начале декабря. Но прививочная кампания уже закончилась, вакцина была реализована. Призываю всех скорректировать свои дела и уложиться в установленные сроки", — отметил Шевченко.

Напомним, до окончания массовой иммунизации остается всего три недели. В этот период лица, входящие в национальный календарь профилактических прививок, могут обратиться в поликлинику и бесплатно привиться.

В поликлиниках Алтайского края есть вакцины "Совигрипп". Платно можно привиться "Инфлюваком" или "Грипполом Плюс". Все эти вакцины хорошо себя зарекомендовали с позиции безопасности и эффективности. Жалобы тех, кто заболел сразу после прививки, Шевченко объяснил стечением обстоятельств.

"События, произошедшие вслед за вакцинацией, не означают, что они произошли из-за иммунизации. Нужно делать прививку в период, когда больных классическим ОРВИ гораздо меньше. Но заболеть гриппом после прививки невозможно, потому что в состав вакцины входит лишь частичка вируса, которая сама по себе не способна вызвать инфекционный процесс и перейти какую-то патологию. Вероятно, человек только начинал заболевать или столкнулся с инфекцией в два дня после прививки", — пояснил эксперт.