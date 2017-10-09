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Новый американский посол в России Джон Хантсман заявил, что рад приехать в российскую столицу и уже выучил, как произносится по-русски крылатое выражение, которое ему пригодится для работы: "Дорогу осилит идущий". Об этом пишет РИА "Новости".
В своем видеообращении, которое разместило посольство США в соцсетях, Хантсман заявил, что очень рад приезду в Москву. "Я надеюсь встречаться с россиянами из самых разных сфер общества. Я готов приступить к работе и уже освоил замечательную фразу на русском языке: дорогу осилит идущий", — цитирует его агентство.
Подчеркивается, что выражение, а также приветствие "здравствуйте" Хантсман произнес на русском языке.
При этом ранее посол пошутил, что, по словам его коллег по посольству, он говорит по-русски с китайским акцентом.
Агентство напоминает, что ранее Хантсман работал послом Соединенных Штатов в Пекине. По окончании службы в стране он получил из уст главы КНР Си Цзиньпина характеристику "друг Китая". На должность посла США в России Хантсмана выбрали в конце сентября. Сенат Соединенных Штатов единогласно поддержал его кандидатуру. 3 октября новый посол вручит верительные грамоты главе РФ Владимиру Путину.
Комментарии
Молодец. Сергей Лавров так до сих пор и не понимает фразу которую знают и используют во всем цивилизованном мире - "танго танцуют двое". Так прямо и заявляет с упорством "Мне тоже мама запрещала с мальчиками танцевать". Хорошо, что пиндосовец настроен позитивно.