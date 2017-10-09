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Ученые Томского госуниверситета нашли участки с минимальным количеством примесей в 20 реках с помощью тестов на электропроводность. Согласно исследованию, самой чистой рекой Сибири стала Катунь.
Как сообщает пресс-служба вуза, исследователи из ТГУ с помощью собственных датчиков выяснили электропроводность рек на частоте 1 кГц, а также диэлектрическую проницаемость воды в реках в наиболее чувствительном диапазоне. Метод радиофизиков также подходит и для мониторинга изменения климата.
В итоге были взяты пробы воды в реках Томь, Обь, Катунь, Бия, Малая Черная, Бровка и других. Учёные выяснили, что наименьшая электропроводность у Катуни — около 0,122 мСм/м, а значит, в ней меньше всего проводящих примесей, в том числе минеральных солей. Также достаточно чистыми в этом смысле являются реки Бия в районе Бийска, Томь в районе Томска и Обь в районе Барнаула.
"Проблема экологического состояния природных водных источников становится все более актуальной. Это вызвано потребностями людей в пресной воде и растущим числом технологических катастроф, а также несанкционированными сбросами отходов в сточные воды. Сегодня это отслеживается "вручную" в местах с удобным доступом, например, вблизи дорог и населенных пунктов", — приводит пресс-служба слова доцента радиофизического факультета Татьяны Кочетковой.
Наибольшее количество примесей обнаружили в Оби рядом с селом Чажемто, что объясняется близостью минеральных источников. Также значительное количество примесей присутствует в реках Разбойная и Аба.
Комментарии
не согласен с томскими учоными.
а вот что пишут в википедии про цвет Катуни:
"В течение года река меняет свой цвет: весной и летом мелкая порода из-под ледников Алтая окрашивает её в грязно-молочный цвет, а ближе к осени она становится более прозрачной, с бирюзовым оттенком из-за зелёнокаменной формации песчаников в верхнем и среднем течениях."(с)
Гонимый, ты в своей Суре беги прозрачность проверяй.
Катунь осенью особенно красива.