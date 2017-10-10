"Хит-парад туров" от компании "Авиафлот" — это самые популярные и востребованные туристические направления, которые актуальны на осень-зиму 2018. Все желающие провести незабываемый отпуск в этот период смогут выбрать тур по доступной цене.
На сайте компании "Авиафлот" опубликован ТОП-10 лучших турпредложений: Таиланд, Индия, Вьетнам, Китай или, может быть, райский уголок – Доминикана, решать и выбирать вам.
Туры по сниженным акционным ценам доступны только до 30 октября во всех туристических офисах компании "Авиафлот".
Подборка Топ-10 туров:
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Вьетнам, Нячанг.
- Вылет 17.12.2017 из Барнаула на 12 ночей.
- Отель Bella Boutique Hotel 3*, Нячанг, питание – завтраки.
- Цена 31 250 руб. на 1 взрослого при двухместном размещении.
- В стоимость входит: проживание в отеле, питание – завтраки, авиаперелет, трансфер "аэропорт — отель — аэропорт", медицинская страховка.
2. Китай, Хайнань.
- Вылет из Новосибирска 04.12. 2017 на 7 ночей.
- Стоимость 22450 руб. на 1 взрослого при двухместном размещении.
- Отель Infinity Ocean Beach Resort 4*, питание — завтраки.
- В стоимость входит проживание в отеле, питание – завтраки, авиаперелет, трансфер "аэропорт - отель — аэропорт", медицинская страховка.
3. ОАЭ, Шарджа.
- Вылет из Новосибирска 27.11.2017 на 6 ночей.
- Стоимость на 1 взрослого при двухместном размещении 32200 рублей.
- Отель Citymax Sharjah 3*.
- В стоимость входит: проживание в отеле, питание – завтрак, авиаперелет, трансфер "аэропорт - отель — аэропорт", медицинская страховка.
4. Таиланд, Паттайя.
- Вылет из Барнаула 23.11.2017 на 11 ночей.
- Стоимость 34000 рублей на 1 взрослого при двухместном размещении.
- Отель Ambassador City Jomtien Inn Wing 3*.
- В стоимость входит: проживание в отеле, питание – завтрак, авиаперелет, трансфер "аэропорт - отель — аэропорт", медицинская страховка.
5. Индия, Гоа.
- Вылет из Новосибирска 08.12.2017 на 9 ночей.
- Стоимость на 1 взрослого при двухместном размещении 33200 рублей.
- Отель La Casa Siolim 3*.
- В стоимость входит: проживание в отеле, питание – завтрак, авиаперелет, трансфер "аэропорт — отель — аэропорт", медицинская страховка, оформление визы в Индию.
6. Кипр.
- Вылет 21 октября из Новосибирска на 8 ночей.
- Отель TSANOTEL 3*.
- Двухразовое питание.
- Цена 37 500 руб.
- В стоимость входит авиаперелет, трансфер "аэропорт — отель — аэропорт", медицинская страховка, проживание в выбранном отеле, завтрак, ужин.
7. Чехия. Прага.
- Вылет из Новосибирска 1 ноября на 7 ночей.
- Стоимость 35 500 руб. на человека при двухместном размещении PRAGUE CENTRE 3***, завтраки.
- В стоимость входит авиаперелет, трансфер "аэропорт - отель — аэропорт", медицинская страховка, проживание в выбранном отеле.
- Дополнительно оплачивается: виза – 80 евро на взрослого.
8. Доминиканская республика
- Вылет из Москвы 2 ноября на 7 ночей
- Стоимость 55 000 руб. на человека при двухместном размещении WHALA!BAYAHIBE 4 ****.
- В стоимость входит авиаперелет, трансфер "аэропорт - отель — аэропорт", медицинская страховка, проживание в отеле, все включено.
9. Шри-Ланка
- Вылет из Москвы 7 декабря на 12 ночей.
- Стоимость 39 000 руб. на человека при двухместном размещении.
- HAPPY BANANA HOTEL 2*, завтраки.
- В стоимость входит авиаперелет, трансфер "аэропорт - отель — аэропорт", медицинская страховка, проживание в отеле.
10. Париж. Экскурсионный тур "Променад"
- Вылет из Москвы 2 декабря, 7 ночей
- Стоимость 40 000 руб.
- Отель ALTONA. В стоимость входит авиаперелет, трансфер "аэропорт - отель — аэропорт", медицинская страховка, проживание в отеле, завтрак.
- Дополнительно оплачивается: виза – 80 евро на взрослого.
При раннем бронировании туров есть реальная возможность приобрести туры в 1,5-2 раза дешевле, чем "горящие туры".
Подробная консультация по телефонам: (3852) 226876, (3852) 226666
Самостоятельно рассчитать свой тур возможно на сайте авиакомпании *Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.
Сайт компании: www.aviaflot.ru
Телефон: +7 (3852) 22-66-66
Комментарии
Цены конские
кто подскажет, где дешевле?
10.10.2017 10:49
- гость -
в крыму.
Цены нормальные, просто зарплаты на Алтае низкие.