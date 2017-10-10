Главный врач онкологического диспансера Рубцовска Василий Курганский возглавил Рубцовский городской Совет депутатов нового созыва. Об этом порталу Amic.ru сообщил источник с заседания совета во вторник, 10 октября. Решение было принято буквально несколько минут назад.
65-летний Василий Курганский шел на выборы первым в партийном списке "Единой России".
Всего в новом созыве горсовета 28 депутатов. За него проголосовало большинство, но не единогласно.
Любопытно, что "Единая Россия" в Рубцовске ненамного оторвалась по результату от ЛДПР и КПРФ. По спискам "ЕР" набрала 30%, КПРФ — 29,7%, ЛДПР — 27,4%. Из 14 одномандатных округов единороссы победили в восьми, коммунисты – в четырех, либерал-демократы – в двух.
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