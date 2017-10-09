Фото: panavia.ru
Компания "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") возобновила авиарейсы из аэропорта "Томск". По данным онлайн-табло, воздушное судно вылетело в Абакан согласно расписанию, пишет портал "Новости в Томске".
Отмечается, что на минувшей неделе, 4 октября, компания из-за технических неполадок отменила рейс в Абакан, а день спустя — в Каргасок и Барнаул. В пятницу компания отменила еще один рейс в Абакан и объявила о приостановке вылетов из томского аэропорта до 8 октября. В отношении "СиЛА" начали проверку Росавиация и транспортная прокуратура.
Директор компании Андрей Богданов сообщил, что самолет был готов еще во вторник, но не было разрешения Росавиации на выполнение рейсов.
"Технические проблемы были решены в первый день за 30 минут. Все остальное время заняла "бумажная" работа Росавиации", — цитирует издание его слова. Также Богданов отметил, что ближайшие рейсы в Барнаул, Каргасок и Абакан будут выполнены по расписанию.
Он подчеркнул, что все права пассажиров были соблюдены. Некоторым людям вернули деньги, другим обменяли билеты на другую дату. Одну женщину "СиЛА" отправила в Абакан на поезде за счет компании.
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