Фото: Минтранс по Алтайскому краю
Подрядные организации, задействованные в содержании федеральных дорог Алтайского края и Республики Алтай, перешли на зимний режим работы, сообщает Минтранс по региону.
Как сообщили в ведомстве, для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда будет задействовано более 400 единиц специализированной дорожной техники.
На всей протяженности федеральных дорог двух регионов выполнено устранение деформаций покрытия и заливка трещин, профилирование обочин, очистка и подготовка водопропускных труб и искусственных сооружений. Подготовлены 26 пескобаз для хранения противогололедных материалов – в среднем через каждые 45 км. Запас реагентов для борьбы с зимней скользкостью составляет более 80% от требуемого количества, что соответствует утвержденному графику. О полной готовности дорожные организации должны отчитаться до 1 ноября.
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