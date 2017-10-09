Платная регистрация животных
В Госдуме рассмотрят законопроект о платной регистрации домашних животных. Отмечается, что нововведение увеличит ответственность за животных со стороны хозяев, которые не смогут просто так выбросить питомца на улицу, а также будут нести ответственность в случае нанесения животными вреда другим людям.
Читать подробнее: Без бумажки кот – букашка! Зачем нужна платная регистрация домашних животных
"А за тараканов тоже придется платить?", "Пора от рыбок избавляться, пока до них не добрались", "Ишь чё придумали, мой кот без паспорта дома походит", — возмутились люди в соцсетях и спрашивают, как будут узнавать о наличии питомца и будет ли разница, за кого платить: породистого или беспородного зверя.
Очередной конец света
На 12 октября 2017 года назначен очередной конец света. В этот день Земля может столкнуться с большим астероидом.
Читайте также: Когда наступит конец света? Известные прогнозы ученых и предсказателей
"Переживу", "Без паники", "Мы все умрем!" — реагируют пользователи соцсетей, а также слагают стихи и задаются вопросами: "Есть ли смысл начинать учиться?"
Есть ли смысл начинать учиться, если 12 октября Конец света?🤔— малина (@_kr_angelinaa) 8 октября 2017 г.
слушайте шутки про конец света 12 октября несмешные у меня 13го зарплата— 4/12 стеева (@undead_end) 9 октября 2017 г.
Жду конец света больше чем своё день рождения— твис ис фиаско бро (@Krosser_Key21) 9 октября 2017 г.
ТАК СТОП КАКОЙ КОНЕЦ СВЕТА 12 ОКТЯБРЯ? СПАСИБО,КОНЕЧНО,НО ДАВАЙТЕ НЕМНОГО ПОПОЗЖЕ У МЕНЯ ЕЩЕ В ПЛАНАХ ПОЖИТЬ НЕМНОГО ЕСТЬ— ЛЮБЛЮ АГУРЧИКА ❤ (@calishark_) 8 октября 2017 г.
воспользуйтесь тем,что скоро конец света,делайте все,что хотели сделать!— кука (@v_alexee) 8 октября 2017 г.
эээ шуткую явно никакого конца света не будет
Фейковый сюжет о "Путинбургере"
Новость о том, что в одном из нью-йоркских ресторанов продают "путинбургер", оказалась фейком. Ранее отмечалось, что в ресторане приготовили бургер весом 1952 грамма, цифры соответствуют дате рождения президента.
"Что-то они помелочились. Нужно было снять сюжет о том, что целые города в Путинбурги переименовывают! Вот это был бы масштаб, вот это я понимаю", "Ставлю сто долларов, что несколько американских ресторанов все-таки изготовят 2-килограммовый путинбургер", — реагируют соцсети на новость.
Комментарии