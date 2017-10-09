Фото: правительство Алтайского края
Новый стометровый мост через реку Алей на автодороге "Топчиха — Хабазино — Красноярка — Нагорный" в Топчихинском районе Алтайского края построят раньше срока. Подрядчиком выступает компания "Альянс", которая должна была завершить работы на объекте весной 2018 года.
Как сообщает пресс-служба алтайского Минтранса, подрядчик, учитывая значимость объекта для муниципалитета, увеличил темпы работ, и мост введут в эксплуатацию в декабре этого года.
"За мостом находятся два населенных пункта — Красноярка и Нагорный, в которых активно развивается сельское хозяйство. Кроме того, в месте, где расположен мост, пролегает школьный маршрут. Сейчас жители пользуются объездной дорогой", — приводит пресс-служба слова начальника отдела мостов "Алтайавтодора" Андрея Лавренова.
По словам прораба подрядной организации Романа Пашовкина, на объекте погрузили и забетонировали опоры, частично сделали подходы к мосту, проводится сборка металлоконструкций пролетных строений. Новый мост будет отвечать всем современным требованиям. Конструкция сооружения металлодеревянная, длина моста – более 100 метров. Стоимость работ – 86 миллионов рублей, средства выделили из краевого дорожного фонда.
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