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Сотрудники Барнаульского планетария рассказали, когда в октябре пройдут самые яркие звездопады. Об этом пишет "Катунь 24".
Среди звездопадов самыми яркими будут ориониды в период со 2 октября по 7 ноября. Максимум придется на 21 октября: в этот день метеоры будут падать с активностью до 25 в час.
Луна должна будет находиться за горизонтом и не мешать наблюдениям.
Астрономы напоминают, что "ловить" метеоры лучше, когда максимум активности расположен ближе к новолунию.
Орионидами называют ежегодный метеорный поток, который демонстрирует быстрые и яркие метеоры, оставляющие следы, среди которых встречаются и разноцветные.
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