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Ленинский районный суд Барнаула вынес приговор несовершеннолетнему жителю Алтайского края, склонявшему и вовлекавшему лиц в деятельность экстремистской организации. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Установлено, что в период с 1 августа прошлого года по 7 февраля текущего года на территории Барнаула, а также находясь на территории края, подросток склонял и вовлекал несовершеннолетних знакомых для вступления в ряды запрещенной экстремистской организации. Осужденный восхвалял, оправдывал и одобрял деятельность организации через свою страницу в соцсетях. Кроме этого, он уговаривал, предлагал и демонстрировал изображения и тексты экстремистской направленности, а также предоставлял ссылки на экстремистские материалы, говорится в сообщении.
Суд учел возраст подсудимого, факт того, что он признал свою вину и раскаялся в содеянном, и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
Приговор пока еще не вступил в законную силу.
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