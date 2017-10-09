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75-летний мужчина застрелил свою жену, которая была младше его на 42 года. Инцидент произошел в одной из деревень Жуковского района Калужской области, пишет Life.
Отмечается, что накануне, 8 октября, следователи нашли на кухне одного из домов тела супругов с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, около 20:00 мужчина два раза выстрелил в молодую жену из револьвера "Нага", а затем совершил самоубийство. Причиной этого стала ревность — пенсионер приревновал супругу к конкретному человеку. Подчеркивается, что пара скончалась на месте.
У супругов в этот момент в доме находились дети 11 и 9 лет. В данный момент их забрала к себе сестра погибшей.
Подчеркивается, что разрешения на хранение оружия у пожилого мужчины не было.
Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
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