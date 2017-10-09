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Завершено расследование уголовного дела по факту падения с трапа пассажиров прогулочного теплохода "Веранда".
Как сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, инцидент произошел 8 июля при высадке с прогулочного теплохода "Веранда" пассажиров на причал. Теплоход принадлежал ООО "Барнаульский речной порт". По данным ведомства, трое пассажиров упали в воду.
В нарушение Правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации обвиняемый должным образом не организовал швартовку судна, вследствие чего оно изменило свое положение, что привело к падению пассажиров, находившихся в тот момент на трапе, в реку Обь. В результате происшествия пассажиры теплохода телесных повреждений не получили, однако в создавшихся условиях их жизни и здоровью угрожала реальная опасность.
По итогам расследования было возбуждено уголовное дело в отношении капитана-механика ООО "Барнаульский речной порт". Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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