Когда смотришь фотографии Горного Алтая, понимаешь, что о красоте этого места можно слагать песни. Не бывает такого времени года, которое могло бы отобразить Горный в неприятных, отталкивающих тонах. Он прекрасен всегда: и летом, и осенью, и зимой, и весной.
А еще он может становиться таинственно прекрасным на границе двух времен года. И когда фотограф ловит этот момент между осенью и зимой, например, рождаются вот такие удивительные снимки.
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Чем мы пользуемся в наших поездках. В большинстве случаев это Гугл карты и maps.me разумнее если заранее скачать ту область карт куда вы собираетесь. По ссылке в профиле вы найдете файл в котором отмечено более 700 мест от Новосибирска до границы с Монголией. Заправки, кемпинги, броды через реку и конечно же самые основные достопримечательности Алтая. Этот файл можно добавить в любую из выше упомянутых программ и построить свой маршрут.
Озеро Манжерок в Майминском районе. Кирилл Кухмарь/ТАСС Altai Territory. Kirill Kukhmar/TASS #russia #россия #siberia #сибирь #altai #алтай #яалтай #горныйалтай #photo #фото #photographer #фотограф #travel #инстаграманет #photographyeveryday #instarussia #vsco #vscocam #vscorussia #фотодня #инстаграмнедели #nikon #nikonrussia #алтай2017 #siberiaphoto #природа #озеро #мандерок #республикаалтай #снег
Kidelyu lake, Altai republic, Russia // Одинокое заснеженное дерево на озере Киделю, Алтай 🍂❄ #instaaltay #altay #altai #altairepublic #natgeoru #natgeomagazineru #travel #milkyway #stars #алтай #республикаалтай #киделю #млечныйпуть #озеро #россия #путешествия #natgeotravelpic #adventure #trip #travel #travelphotography #nature #bestvacations #visitfaroeislands #beautifuldestinations #bestplacestogo #awesome_earthpix #awesomephotographers #wonderful_places
В это время года в Акташе солнце восходит в 6:20, а заходит в 17:31. Из-за гор, окружающих Акташ и Чибит, это время оттягивается ещё на час. Атмосфера здесь давит величиной 609 мм ртутного столба, что заметно ниже нормы. Но это не ощущается. Зато ощущается чистый морозный воздух и могущество природы. #СвоимПримером #СнимаемСибирскийКедр #Алтай #ГорныйАлтай #КурайскаяСтепь #ПриродаРоссии
Второй год подряд на Алтае удивительно ранние снегопады! Такие моменты может и не сильно радуют жителей Алтая, но являются истинным раздольем для фотографов! Жаль на прошедших выходных небыло возможности куда-нибудь съездить. Фотография прошлогодняя, но, полагаю, вчера утром вид с Бирюксинского перевала был примерно такой же! #россия #сибирь #алтай #горныйалтай #алтайскийкрай #белокуриха #russia #siberia #altai #altay #belokuriha #natgeo #natgeoru #photorussia #naturephotography #theglobewanderer #awesome_earthpix #tlpicks #nikonrussia #nikonasia
Ночная фиалка ------ Утром шёл снег, и теперь редкие снежинки кружатся на холодном ветру и шуршат по куртке. Размеренно шумит прозрачная Чуя. Вершины опоясаны низкими тучами да седыми туманами, медленно выползающими из осенних горных ущелий. Я помню то чувство детского восторга и невыразимой радости, когда просыпаешься ноябрьским утром, открываешь глаза, а в комнате как-то особенно светло. Бежишь к окну, забираешься на подоконник, а там на улице вчерашний серый, грязный, мокрый мир превратился в белую сказку. Жмурясь и чихая от нестерпимой яркости, я вижу новое пространство чистоты и света! В голове проносятся резвые мысли — куда в марте мама спрятала санки, и что пора на улицу играть в снежки и делать гигантскую снежную бабу. Но когда сейчас валит мокрый снег, я не могу сказать, что мне весело. Я думаю о ночной фиалке, растущей у дома мамы. Ещё не было утренних заморозков, и каждый вечер влажный воздух у крыльца наполняется перечным ароматом. Я поднимаю переросший кустик и полной грудью вдыхаю этот острый незабываемый запах лета, уносящий меня в июльские ночи, полные тепла, летних планов и криков ночных птиц. А как там фиалка теперь, когда пошёл снег... Снежинки падают в Чую. Я знаю, что после этих холодов, ураганный ветер унесет золото едва принарядившихся лиственниц, и останется только мечтать о бабьем лете в новом сезоне. Второй год на Алтае нет золотой декады, традиционно устойчивой и сухой погоды после 15 сентября. Проливные дожди переходят в снега и на семь месяцев мы забываем о том, что на деревьях бывают листья... Одинокая цапля бродит по берегу. Запоздавшая, она удивленно смотрит на снег и степенно опускает длинный клюв в воду. Скоро большие, сильные крылья унесут её за Чуйские Альпы, туда — на юг, где ей будет тепло, и где во сне она будет видеть эти большие сибирские снежинки сентября. -------- Алтай. Сентябрь. Река Чуя -------- #Алтай #Altai #Сибирь #Siberia #Павел_Филатов #Pavel_Filatov #filatovpavelaltai #снег #туман #лиственница #сентябрь #fall #Чуя
Комментарии
Хорошая, позитивная подборка.... Спасибо.