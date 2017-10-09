Фото: rusgosnews.com
Из-за вероятного ухода с рынка компании "ВИМ-Авиа" турпутевки могут подорожать следующим летом на 10-20%. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в туристическом бизнесе.
Особенно сильно цены вырастут на направлениях, где "ВИМ-Авиа" обслуживала ощутимую часть перевозок, полагает один из собеседников издания, — в Турцию, Россию (Сочи и Крым), Грецию и на Кипр.
Отмечается, что чартерные договоры "ВИМ-Авиа" с туроператорами заканчиваются 15 октября, однако последний рейс компания уже совершила 7 октября текущего года.
В чартерных перевозках авиакомпания занимала 15% рынка – для одной компании это много, подчеркивает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Согласно данным Росавиации, с января по август текущего года пассажироперевозки "ВИМ-Авиа" выросли на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и достигли 1,8 миллиона пассажиров. По словам Ломидзе, на рынке РФ нет компании, которая могла бы перевозить столько же туристов по цене, как "ВИМ-Авиа".
Также сообщается, что наиболее заметно цены вырастут на чартерных рейсах, однако регулярные также станут дороже, соглашается генеральный директор туроператора "Музенидис трэвел" Александр Цандекиди. При этом он выразил мнение, что рынок не сможет долго жить без крупного чартерного игрока, и вскоре место "ВИМ-Авиа" займет либо существующий, либо новый перевозчик.
Собеседники газеты подтверждают, что "ВИМ-Авиа" действительно была значительно дешевле конкурентов: средняя цена билета Москва — Анталья составляет 250 долларов, а "ВИМ-Авиа" продавала их на 50–70 долларов дешевле. Еще один знакомый с тарифами туроператора человек подтверждает размер дисконта и отмечает, что туроператоры не стали бы продавать билеты компании, постоянно задерживающей рейсы, если бы ее цены не были такими привлекательными.
По словам советника руководителя Ростуризма Дмитрия Горина, авиакомпании не могут все время снижать цены: разумны разовые акции, а постоянно низкие цены разорят компанию. Похожая ситуация возникла в 2015 году у компании "Трансаэро, напомнил вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко, однако после ее банкротства цены не взлетели, хотя компания перевозила в несколько раз больше пассажиров, чем "ВИМ-Авиа". Два туроператора, которые полагались в текущем году на "ВИМ-Авиа", со следующего года запускают собственные полетные программы, что поможет удержанию цен, – TUI и НТК "Интурист", добавил Горин.
Осауленко отметил, что ежегодно туроператоры поднимают цены на турпутевки в среднем соразмерно с инфляцией. Согласно данным Росстата, в минувшем году инфляция составила 5,4%. Такой рост, продолжил вице-президент Российского союза туриндустрии, помогает и нарастить продажи, и выгодно продавать туры. В летнем сезоне текущего года многие туроператоры, наоборот, снижали цены на 7–15%, не согласен Горин: средняя цена путевки сравнялась с показателем 2014–2015 годов.
Комментарии
Разве новость о подорожании является новостью для россиян.