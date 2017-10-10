На прошлой неделе, 5 октября, начался второй этап голосования в премии Amic.ru "Народный знак качества". Теперь наши читатели не могут предложить своего номинанта, а делают выбор в пользу одного из 10 финалистов в каждой категории.
Мы специально не раскрываем всей интриги и не показываем, как проходит голосование. Но для своих читателей Amic.ru готов немного приоткрыть завесу тайны и рассказать, как распределились голоса в премии "Народный знак качества".
Номинация "StartUp года" была закрыта для голосования читателей, всех номинантов выбрала на свое усмотрение редакция Amic.ru. Посмотрим на тройку лидеров в этой категории:
- Бургерная "Крафт Бургер Бар": 72 голоса
- Шоу-рум "Вишня22": 61 голос
- СК "Темп": 18 голосов
Одна из самых больших активностей замечена в номинации "Фастфуд года". Барнаульцы с удовольствием голосуют за любимые заведения, в которых предпочитают перекусывать после учебы или работы. Тройка лидеров:
- "Грильница": 124 голоса
- "KFC": 61 голос
- "Крафт Бургер Бар": 61 голос
- "Сковородовна": 39 голосов
Также активно наши читатели выбирают "Торговую сеть года" и отдают свои голоса как продовольственным, так строительным сетям.
- "Ярче": 141 голос
- "Альтерра": 62 голоса
- "Лента": 57 голосов
Также голосование проходит в номинации "Образовательный центр года". Наши читатели ответственно подходят к выбору учреждений для своих детей, поэтому в большом количестве отдают голоса за лучшие, по их мнению, центры. Тройка лидеров на сегодняшний день выглядит так:
- "AaPPLE": 111 голосов
- "Мама рядом": 80 голосов
- "Растем вместе": 41 голос
Второй этап премии продлится до 5 ноября. Успевайте проголосовать за любимую компанию. Премия "Народный знак качества" — нам важен каждый голос!
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