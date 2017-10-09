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Французский актер Жан Рошфор скончался 8 октября на 88-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на родных умершего.
По словам дочери Рошфора, Клеманс, ее отец скончался в одной из парижских больниц в ночь с субботы на воскресенье. Госпитализирован тяжелобольной актер был еще в августе.
Жана Рошфора по праву можно считать одним из самых легендарных французских актеров последних 50 лет. Он родился в 1930 году в Париже в бретонской семье. На театральных подмостках Рошфор дебютировал в 1953 году, начав с участия в постановках произведений английских драматургов. На большом экране он впервые появился в 1956 году, сыграв эпизодическую роль в фильме Жоржа Лампена "Встреча в Париже" . Первая известность пришла к нему в 1962 году после участия в фильме Филиппа де Брока "Картуш".
Артист сыграл в таких картинах, как "Высокий блондин в черном ботинке", "Возвращение высокого блондина", "Человек с поезда", "Великолепная Анжелика", "Анжелика, маркиза ангелов", "Наследник" и "Фанфан-тюльпан".
Актер также снялся в комедийных лентах "Астерикс и Обеликс в Британии", "Мистер Бин на отдыхе", "Миллион лет до нашей эры" и мини-сериале "Граф Монте-Кристо".
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Хороший актёр, светлая память...