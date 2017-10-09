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Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила, что 211 детей погибли в минувшем году на уроках физкультуры. Об этом пишет RT со ссылкой на ТАСС.
Уточняется, что соответствующее заявление прозвучало на заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.
Министр связывает данную ситуацию с развитием политики защиты персональных данных. "Персональная защита данных к чему привела — у нас нет медицинских карт", — заявила Васильева, отметив, что в школах не знают, чем болен ребенок.
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