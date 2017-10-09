Началась новая рабочая неделя, а с ней и новые развлечения, которые помогут скрасить трудовые будни барнаульцев. Тому, куда можно сходить и как отдохнуть в краевой столице, посвящен наш традиционный гид.
Понедельник
В театре музкомедии 9 октября пройдет сценическое семейное шоу братьев Сафроновых "Молния" — это классические и абсолютно новые трюки в грандиозной постановке лучших режиссеров, хореографов, художников и костюмеров России. Зрителей ждут иллюзии, фокусы, магические превращения, опасные трюки и невероятные события.
Вторник
Немецкий рок-музыкант, вокалист и один из основателей хеви-метал-группы Accept Удо Диркшнайдер приедет в Барнаул со своим прощальным туром. В краевой столице в ДК "Сибэнергомаш" 10 октября он исполнит все свои хиты.
Среда
В Молодежном театре Алтая в 18:30 покажут спектакль "Шинель", в музкомедии в это же время — светлую историю трагической любви "Ромео и Джульетта".
Четверг
В музкомедии в 18:30 начнется показ спектакля "Баядера", в театре драмы также в 18:30 можно погрузиться в советскую классику, здесь на малой сцене зрителям представят "Квадратуру круга". А на большую сцену театра драмы в 19:00 со своей юмористической программой выйдет Светлана Рожкова.
Четверг — день кинопремьер. На этой неделе на большом экране появится российская драма "Салют-7", американский криминальный триллер "Сделано в Америке", английский триллер "Заклятье. Наши дни", лента "На глубине 6 футов". Но главной премьерой недели стоит назвать драму Бориса Хлебникова "Аритмия". Детей можно сводить на мультфильм My Little Pony.
Пятница
Вечером в пятницу в 18:30 можно будет посмотреть спектакль МТА "Бальзаминов. ЖенитьБЫ", историю о вдове-миллионерше от музкомедии "Тетка Чарлея".
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