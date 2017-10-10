Алтайский край разработал лучшую практику централизации закупок для муниципальных заказчиков. Именно этот метод рекомендовала к распространению в России "Гильдия отечественных закупщиков и специалистов сферы закупок".
"Гильдия" составила реестр лучших практик реализации норм законодательства в сфере осуществления закупок. Как отмечают в организации, лучшими признаются инструменты и механизмы, которые позволяют наиболее эффективно реализовывать положения законодательства сферы закупок, а также имеют конкретные положительные результаты по итогам их внедрения.
В этот реестр вошла практика Алтайского края по централизации закупок для муниципальных нужд на региональном уровне. Она получила высокие оценки у членов Экспертного совета Гильдии и была внесена в реестр с целью трансляции ее на другие регионы.
Напомним, что на протяжении последнего десятилетия в Алтайском крае развивают модель полной централизованной системы закупочных процедур. Муниципальные закупки интегрированы в систему государственных заказов, а все механизмы образуют единую замкнутую функциональную среду, которая обеспечивает потребности органов власти региона. Результатом передачи заказчиками функций по определению поставщиков единому органу является повышение качества закупочной деятельности и рост эффективности бюджетных расходов.
Комментарии
Давно пора внедрить по всем структурам