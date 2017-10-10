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Централизация закупок для муниципалитетов Алтайского края признана лучшей

, ИА "Амител"
Практика Алтайского края получила высокие оценки у членов Экспертного совета Гильдии отечественных закупщиков

Фото: Turnboard.ru

Алтайский край разработал лучшую практику централизации закупок для муниципальных заказчиков. Именно этот метод рекомендовала к распространению в России "Гильдия отечественных закупщиков и специалистов сферы закупок".

"Гильдия" составила реестр лучших практик реализации норм законодательства в сфере осуществления закупок. Как отмечают в организации, лучшими признаются инструменты и механизмы, которые позволяют наиболее эффективно реализовывать положения законодательства сферы закупок, а также имеют конкретные положительные результаты по итогам их внедрения.

В этот реестр вошла практика Алтайского края по централизации закупок для муниципальных нужд на региональном уровне. Она получила высокие оценки у членов Экспертного совета Гильдии и была внесена в реестр с целью трансляции ее на другие регионы.

Напомним, что на протяжении последнего десятилетия в Алтайском крае развивают модель полной централизованной системы закупочных процедур. Муниципальные закупки интегрированы в систему государственных заказов, а все механизмы образуют единую замкнутую функциональную среду, которая обеспечивает потребности органов власти региона. Результатом передачи заказчиками функций по определению поставщиков единому органу является повышение качества закупочной деятельности и рост эффективности бюджетных расходов.


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Комментарии

10.10.2017 07:08
- гость -

Давно пора внедрить по всем структурам

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