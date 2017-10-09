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Следствие установило всех причастных к убийству бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом в понедельник, 9 октября, пишет ТАСС со ссылкой на генпрокурора Украины Юрия Луценко.
По его словам, по итогам масштабного расследования "удалось установить всех участников группировки и заказчиков, организаторов и исполнителей, а также восстановить всю хронологию происходившего — от подготовки до задержания подозреваемых личностей".
Луценко отметил, что убийство совершил украинец Павел Паршев, которого смертельно ранили на месте убийства Вороненкова, по предварительному сговору с другими лицами. Двоих из них задержали, еще два человека, по данным следствия, находятся за пределами Украины.
Заказчиком преступления был экс-гражданский муж супруги Вороненкова Марии Максаковой Владимир Тюрин.
Генпрокурор отметил, что ведомство теперь передаст дело в суд.
Напомним, Вороненкова убили в столице Украины 23 марта, когда он в сопровождении охраны выходил из гостиницы. К нему подошел неизвестный и несколько раз выстрелил из пистолета. Затем между охранником бывшего депутата и убийцей произошла перестрелка, в которой они получили ранения, а после этого были госпитализированы. Позже убийца умер в медучреждении.
Комментарии
да кто бы сомневался, кого назначат виновным - россиянина