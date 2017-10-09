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Следователи совместно с полицейскими установили женщину, которая подозревается в совершении преступления по статье 106 УК РФ — "убийство матерью новорожденного ребенка". Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Подчеркивается, что задержанной оказалась 28-летняя жительница Бийска.
Напомним, что тело младенца нашли в городе утром 5 октября на территории одного из многоэтажных домов по улице Петра Мерлина.
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Сейчас с подозреваемой проводятся следственные действия, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и мотивы преступления. Расследование дела продолжается.
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